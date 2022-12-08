Детали сообщили в пресс-службе Красного Креста. Там заверили, что следующий визит запланирован на будущую неделю.

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В Красном Кресте сообщили, что представители МККК совершили один двухдневный визит к украинским военнопленным. В этот же период были совершены визиты к российским военнопленным. До конца месяца запланировано еще большее количество визитов.

Представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили пленным:

средства личной гигиены,

одеяла,

теплую одежду и книги.

МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких.

В Красном Кресте отметили, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты их делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленникам неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.

Оккупанты не давали доступа к украинским пленным

Ранее оккупационная администрация на захваченных территориях Востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленников. Пока неясно, что вынудило российскую сторону начать сотрудничать.

Обратите внимание! Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций. В подтверждение этого в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич.

Что этому предшествовало