Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказал о встрече с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.

Раньше Лубинец договорился с Москальковой: в Украине внедряют новый инструмент поиска пропавших

Хотят провести репатриацию

Лубинец рассказал, единственный момент, о котором говорили с Москальковой по поводу военнопленных – это вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих с обеих сторон.

Речь идет о процедуре под названием репатриация. Она четко прописана в статье 10 Женевской конвенции.

Это не обмен

Репатриация означает возвращение раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий. Это не обмен, ведь нет привязки к количеству.

По словам Лубинца, озвучивали цифры. В России, по его данным , находится 800 тяжелораненых бойцов ВСУ.

На территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии.

Какие вопросы обсуждали с Москальковой

Лубинец рассказал, что обсуждали гуманитарные проблемы гражданских. Он отметил, что 20 тысяч гражданских украинцев задержаны в России. У Украины вообще нет информации, где они находятся, в каком состоянии.

Также говорили о детях, вывезенных на территорию России.