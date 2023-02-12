Тетяна Москалькова – так звана упровноважена з прав людини у Росії – "відзначилася" черговою маразматичною заявою. Що начебто матері українських військовополонених звертаються до неї й просять не повертати їхніх синів в Україну.

Зверніть увагу Стрибали від щастя: як рідні зустрічали оборонця Гостомеля, який повернувся з полону

Що розповів Лубінець

Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради з прав людини – заявив, що Росія справді вірить, начебто таким абсурдом зможе пояснити, чому не віддає українських захисників та захисниць. Українська сторона спостерігає за цим вже давно. Водночас масштаб суттєво збільшився.

Україна надає великі списки й намагається вийти на обмін всіх на всіх по різних категоріях. Зокрема, всіх поранених на всіх поранених, всіх жінок військовослужбовиць на всіх жінок військовослужбовиць.

Спершу Росія просто затягувала процес. А потім почала розповідати, що українські воїни начебто не хочуть повертатися. Україна знайшла рішення й запропонувала, що омбудсмен поспілкується у режимі онлайн з кожним воїном. Росія навіть спершу погодилася на цей формат. А тоді раптом скасувала його. Це сталося саме у той день, на коли запланували перше онлайн-спілкування.

Потім ця заява Москалькової, що до неї звертаються вже сотні матерів, рідних, які ніби просять не повертати своїх рідних до України, бо начебто Україна одразу їх записує знову до лав ЗСУ, відправляє на війну. Знаєте, є така приказка: на злодію і шапка горить. Хто більше кричить, той і є сам злодієм,

– заявив Лубінець.

Українські воїни, які повертаються з полону, проходять тривалу реабілітацію. Тим часом Росія кидає своїх повернутих на фронт відразу. Зокрема, Олександр Фоменко з Таганрогу і Руслан Вальяшин вже двічі потрапляли у полон.

Україна повернула 116 героїв

Україна 4 лютого провела черговий масштабний обмін полоненими. Додому повернули 116 українських воїнів: