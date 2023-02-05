Про це розповіли у Держприкордонслужбі. Вони опублікували відео з поверненням захисника.

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"Стрибати від щастя": герої нашого відео на власному досвіді дізналися значення цієї фрази. Вони зустріли свого захисника – оборонця Гостомеля, який вчора повернувся з полону", – написали в ДПСУ.

Як зустрічали захисника: дивіться відео

Що відомо про останній обмін

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що обмін 4 лютого був вдалим для України. Серед військових, які повернулися додому, 87 воїнів Збройних Сил України. Крім цього, Україна повернула 19 представників органів системи МВС.

Заступник начальника ГУР Дмитро Усов розповів, що над обміном працювали тривалий час. Він зазначив, що військові повернулися з незадовільним станом здоров'я.

Над цим обміном представників системи МВС ми працювали ще разом з Денисом Монастирським, і нам вдалося повернути тих працівників, якими він опікувався, – сказав Усов.

Наразі всі захисники, які повернулися додому, отримують медичну допомогу. Їх чекає реабілітація.

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