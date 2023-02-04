Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що це був доволі вдалий і великий обмін. Він став можливим завдяки спільній роботі абсолютно всіх органів, залучених до діяльності Координаційного штабу.

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З російського полону повернулися 116 захисників

Заступник начальника ГУР Дмитро Усов доповів, що серед звільнених – 87 воїнів Збройних Сил України, зокрема:

2 – з Військово-Морських сил,

2 – із ССО,

8 – з ТрО.

Також додому повернулися 19 представників органів системи МВС, зокрема:

7 військовослужбовців Нацгвардії,

6 представників Національної поліції,

5 бійців Держприкордонслужби,

1 представник ДСНС.

Над цим обміном представників системи МВС ми працювали ще разом з Денисом Монастирським, і нам вдалося повернути тих працівників, якими він опікувався,

– повідомив Усов.

Голова ОП Андрій Єрмак відзначив великий особистий внесок у процес підготовки обмінів полоненими колишнього міністра оборони України Дениса Монастирського, який загинув унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах.

"Це дуже велика втрата для всіх нас", – наголосив Єрмак.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.

"Діяльність Координаційного штабу заслуговує того, щоб громадяни України знали про неї. Щоб розуміли, що ми кожного пам'ятаємо, і поки ми не встановимо місцеперебування всіх і не повернемо їх на батьківщину, до рідних, ми не зупинимося у своїй роботі", – Клименко.

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Повернуті військові перебувають в лікарні

За словами Усова, стан здоров'я звільнених із російського полону бійців – незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на захисників чекає лікування та реабілітація.

Як неодноразово наголошував президент, дуже важливо, щоб люди отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі необхідні обстеження, за потреби – поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу. Безумовно, треба забезпечити зустріч воїнів із рідними,

– наголосив Єрмак.

Він додав, що в разі необхідності бійців потрібно вивезти на лікування за кордон.

"Щоб кожен наш захисник відчував, що він воював за державу, він віддавав своє здоров'я, ризикував життям, і держава йому вдячна, вона опікується ним і веде по життю. Бо він є тією людиною, завдяки якій існує Україна", – акцентував голова ОП.

Керівник ОП також висловив жаль у зв'язку з бездіяльністю Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує дотримання прав людини, зокрема українців, які перебувають у полоні.

"Тому настав час для створення нової організації зі штаб-квартирою в Києві, яка справді опікувалася б людьми, котрі перебувають у полоні", – заявив Єрмак.

Він зазначив, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Над ним працювала велика команда, зокрема:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими,

представники всіх відомств,

співробітники Офісу Президента України під безпосереднім контролем Володимира Зеленського.

"Президент України знає ім'я кожного звільненого. Вчора пан Буданов доповідав. І ми говорили про кожну людину, яка сьогодні мала повернутися з полону", – підсумував очільник Офісу Президента.

Зверніть увагу! У межах великого обміну полоненими 4 лютого Україна повернула 116 своїх героїв – 115 чоловіків та 1 жінку.