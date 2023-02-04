Про те, що додому вдалось повернути ще 116 захисників, стало відомо сьогодні 4 лютого. Серед них – оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
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У пресслужбі СБУ зазначили, що це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця!
– наголосили в СБУ.
Повернення українських захисників: відео
Головне про черговий обмін полоненими
З полону вдалося визволити 87 військовослужбовців ЗСУ, 8 бійців тероборони (серед яких одна жінка), 7 нацгвардійців, 6 представників Національної поліції, 5 прикордонників, двох військових моряків, одного представник ДСНС.
До своїх родин повернулися 114 військовослужбовців рядового і сержантського складу та двоє офіцерів. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнилося 20 років, а найстаршому – 62 роки.
Також під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів – добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу.
А також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича.