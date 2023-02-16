Среди вернувшихся домой много раненых разных степеней тяжести. Ранее в ОП сообщили, что этот обмен был особенно сложным и напряженным, однако все удалось.
К теме Среди них – защитники Мариуполя: Украина вернула из российского плена 100 воинов и гражданского
СБУ обнародовала первые кадры возвращения украинцев
Служба безопасности показала трогательные кадры, как 101 украинца встретили дома после обмена. Некоторые из них прижались головой к земле, некоторые – радостно обнимались с побратимами. Кто-то сразу закурил.
И абсолютно все прокричали "Героям слава".
Эксклюзивные кадры возвращения украинцев из плена 16 февраля: смотрите видео
В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Кого удалось вернуть домой
94 из тех, кого удалось вернуть домой – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.
На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовой и сержантский состав:
- К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных.
- К Государственной пограничной службе – 29.
- К Нацгвардии – 12,
- К Вооруженным Силам Украины – 8,
- К рядам Территориальной обороны – 5.
Также среди освобожденных один гражданский – первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Его похитили оккупанты 19 марта 2022 года на блокпосту возле Благовещенки из-за того, что он отказался идти с ними на сотрудничество.