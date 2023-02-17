Наша держава продовжує щоденно працювати над тим, щоб якомога більше українців повернулися додому. Для цього шукають всі можливі способи. Про один із них під час телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія вимагала повернути колаборанта

Учора (16 лютого – 24 Канал), щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату,

– зауважив Юсов.

Представник ГУР МО додав, що він сприяв окупантам, займався зливами різноманітної інформації, допомагав загарбникам проводити так звані псевдовибори.

За словами Юсова, сама Росія запросила передати їй священнослужителя. Українська сторона не заперечувала, адже це дозволило повернути додому захисників і одного цивільного. Представник ГУР МО не зауважив, чи був колаборант єдиним, кого віддали країні-агресорці. Можемо припустити, що саме запит на його повернення дозволив запустити обмінний процес.

Журналісти УП спілкувалися зі своїми джерелами в правоохоронних органах. Вони зазначили, що до Росії в рамках обміну відправили настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Миколу Зірку. Він правив у селищі міського типу Ярова Лиманської Громади, що на Донеччині.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про позбавлення волі цього церковника-колаборанта. Згідно з рішенням суду, він повинен був сидіти за ґратами 7 років з конфіскацією майна.

Що відомо про останній обмін

16 лютого додому вдалося повернути 100 українських військових, а також одного цивільного. Щодо останнього, то ним був Іван Самойдюк, перший заступник мера Енергодара. Його ще 19 березня через "непокору" викрали з блокпоста поблизу Благовіщенки. Він був бранцем Кремля упродовж 333 днів.

З-поміж повернених військових, 94 – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Крім того, додому поїхали ті, хто захищав від ворога Бучу, Херсон і Лиман. Цього разу обмінювали рядовий і сержантський склад: