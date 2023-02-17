Наше государство продолжает ежедневно работать над тем, чтобы как можно больше украинцев вернулись домой. Для этого ищут все возможные способы. Об одном из них во время телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия требовала вернуть коллаборанта

Вчера (16 февраля – 24 Канал), чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата,

– заметил Юсов.

Представитель ГУР МО добавил, что он способствовал оккупантам, занимался сливом разнообразной информации, помогал захватчикам проводить так называемые псевдовыборы.

По словам Юсова, сама Россия пригласила передать ей священнослужителя. Украинская сторона не возражала, ведь это позволило вернуть домой защитников и одного гражданского. Представитель ГУР МО не заметил, был ли коллаборант единственным, кого отдали стране-агрессорцы. Можем предположить, что именно запрос на его возврат позволил запустить обменный процесс.

Журналисты УП общались со своими источниками в правоохранительных органах. Они отметили, что в Россию в рамках обмена отправили настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Николая Зирку. Он правил в поселке городского типа Яровая Лиманской Громады на Донетчине.

Напомним, что накануне появилась информация о лишении свободы этого церковника-коллаборанта. Согласно решению суда, он должен был сидеть за решеткой 7 лет с конфискацией имущества.

Что известно о последнем обмене

16 февраля домой удалось вернуть 100 украинских военных, а также одного гражданского. Что касается последнего, то им был Иван Самойдюк, первый заместитель мэра Энергодара. Его еще 19 марта из-за "непокорности" похитили из блокпоста близ Благовещенки. Он был пленником Кремля в течение 333 дней.

Среди возвращенных военных, 94 – защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Кроме того, домой уехали те, кто защищал от врага Бучу, Херсон и Лиман. В этот раз обменивали рядовой и сержантский состав: