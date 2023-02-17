С российскими пленниками пообщался представитель украинского омбудсмена Александр Кононенко. У окупантов спросили, имели ли эти жалобы на условия плена.

Кстати говоря Еще 101 украинец дома: СБУ показала эксклюзивное видео после обмена пленными

Жалоб нет, но извинения – неискренние

Захватчики отмечали, что ни жалоб, ни замечаний или предложений по поводу пребывания в плену не имеют. Это очередное доказательство того, что Украина придерживается Женевских конвенций.

Более того, оккупанты уже желают, чтобы быстрее закончилась эта война. Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что война закончится только украинской победой. Некоторые из бывших пленных даже извинились перед украинцами. Говорит, "а как тут без прощения". Правда, лукавая улыбка на его лице во время этих слов заставляет задуматься, насколько искренним было извинение.

Что известно о последнем обмене пленными

16 февраля домой вернулись 100 украинских военных и 1 гражданский. 94 из них – это защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также есть защитники Бучи, Херсона и Лимана.

Уволенный гражданский – это первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Оккупанты похитили его 19 марта 2022 года на блокпоста возле Благовещенки, потому что он отказался идти на измену и сотрудничать с врагом.