З російськими полоненими поспілкувався представник українського омбудсмена Олександр Кононенко. В окупантів запитали, чи мали ті скарги на умови полону.

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Скарг немає, але вибачення – нещирі

Загарбники наголошували, що ні скарг, ні зауважень чи пропозицій щодо перебування у полоні не мають. Це черговий доказ, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

Ба більше, окупанти вже бажають, аби швидше закінчилася ця війна. Омбудсмен Дмитро Лубінець додав уточнення, що війна закінчиться лише українською перемогою. Дехто з колишніх полонених навіть попросив вибачення в українців. Каже, "а як тут без вибачення". Щоправда, лукава усмішка на його обличчі під час цих слів змушує задуматись, наскільки щирим було вибачення.

Що відомо про останній обмін полоненими

16 лютого додому повернулись 100 українських військових та 1 цивільний. 94 з них – це оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Звільнений цивільний – це перший заступника мера Енергодара Іван Самойдюк. Окупанти викрали його 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки, бо він відмовився йти на зраду та співпрацювати з ворогом.