Такое заявление отличается от того, что говорит тот же Папа Римский. Это довольно сильные и громкие слова. По мнению политолога Олега Лесного, при всем уважении, но Папа Римский далек от войны и того горя, которое Украине приносит Россия. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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"Сейчас не до голубей. Сейчас пора реальных ответов на агрессию в любом смысле. Поэтому у нас уже давно отпала эта дипломатия – и на бытовом, и на религиозном уровне", – подчеркнул он.

Московские попы будут сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным

По мнению Лесного, УПЦ МП – это подразделение российских спецслужб типа Черноморского флота, которое мы в свое время не выгнали, и это была очень большая ошибка.

Сейчас этот "черноморский флот" в рясах, он упирается руками и ногами, чтобы просто остаться у кормушки. Если я не ошибаюсь, паства этой недоцеркви самая большая в Украине, и поэтому они зарабатывают очень много денег. Была самая большая. Думаю, сейчас все будет по-другому,

– считает политолог.

Реакции четкие и ясные. Как утверждает политолог, наш враг не понимает миротворческого общения, он понимает на всех фронтах – культурном, религиозном, политическом, военном – только конкретные слова, за которыми следуют конкретные действия.

Поэтому все верно, справедливо. Я не устану повторять: за что боролись, товарищи московские попы, на то и напоролись,

– говорит Олег Лесной.

Политолог отмечает, что любая церковь – это организация на территории Украины, она несет ответственность внутри государства в установленном порядке для каждого украинца. Следовательно, на отдельном религиозном трибунале настаивать не стоит.

"Я считаю, что эти Геббельсы от российского православия будут сидеть рядом с Путиным в уголовном суде. Они являются частью подразделений агрессора, поэтому должны быть рядом с прославляемыми", – уверяет Лесной.

Речь идет, в частности, о Паше Мерседесе и патриархе Кирилле. "Может, в конце концов, мы узнаем, какие они имеют звания. Говорят, что Кирилл там едва ли не генерал, но это все басни. Подчеркиваю, что они должны нести такую же ответственность, как Путин и его окружение", – резюмировал политолог Олег Лесной.

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