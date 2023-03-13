Только в начале 2023 года Украине удалось вернуть свою духовную независимость и выгнать всех московский попов с территории Лавры в Киеве. Очевидно, это вызвало большую истерику у оккупантов. В частности, член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин в эфире одной из российских радиостанций начал взывать о том, что шаги к восстановлению духовной соборности Украины – это якобы зов к приходу Антихриста. Об этом информирует 24 Канал.

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"Мерзота запустения приближается"

По словам сумасшедшего, после изгнания с территории собора московских монахов туда может прийти "гадость запустения". На самом деле неизвестно, что он имел в виду, однако из потока бессмысленных слов попа можно уловить, что хотел он сказать что-то о "культурном упадке несчастной Украины".

Я считаю, что это движение Антихриста. Уже ходи Антихриста по некогда святой земле, в которой столько было святых до сих пор есть. С точки зрения христианской, это полное кощунство. В каком ужасном состоянии находилась Киево-Печерская лавра до того, как туда пришли монахи. Хотя она была музейным объектом, сколько пришлось вывозить оттуда гор мусора, всякого хлама,

– сказал такой себе Леонид Калинин.

Очевидно, его слова не следует воспринимать всерьез, хотя и доля правды у них есть. Собственно, во времена Советского Союза многие украинские святыни были в упадке, однако происходило это при прямом указании Москвы.

На самом деле можно только "поблагодарить" священников УПЦ Московского патриархата, что они выбросили из Лавры хлам, который туда стянули их прямые предшественники. А вместе с тем заодно нужно "коленопреклоненно поблагодарить" московских поп за то, что выбросили себя из этой святыни.

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