К счастью, в то время в церкви не проводили богослужения, поэтому людей не было. Тем не менее из кадров видно, что здание разрушило вдребезги. Ночью информацию о разрушение церкви сообщили в местном ОВА.

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Что известно о последствиях атаки россиян

Спасатели Запорожской области показали последствия атаки россиян по поселку в Запорожском районе – церковь полностью разрушена вражеской ракетой.

Стоит отметить, что поселок городского типа Камышеваха расположен в пригороде Запорожья.



Последствия атаки россиян по Запорожью / Фото ГСЧС в Запорожской области

Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеет ценности "русского мира", прикрываясь обезображенными идеями православия, разрушает, уничтожает, оскверняет самое святое,

– заметили спасатели.

Они отметили, что украинцы, особенно в Пасху, понимают и уважают истинные ценности: жизнь, семью, свободу, право жить в Независимой, Суверенной Украине.

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