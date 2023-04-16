К счастью, в то время в церкви не проводили богослужения, поэтому людей не было. Тем не менее из кадров видно, что здание разрушило вдребезги. Ночью информацию о разрушение церкви сообщили в местном ОВА.
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Что известно о последствиях атаки россиян
Спасатели Запорожской области показали последствия атаки россиян по поселку в Запорожском районе – церковь полностью разрушена вражеской ракетой.
Стоит отметить, что поселок городского типа Камышеваха расположен в пригороде Запорожья.
Последствия атаки россиян по Запорожью / Фото ГСЧС в Запорожской области
Это жестокая иллюстрация того, какое на самом деле лицо имеет ценности "русского мира", прикрываясь обезображенными идеями православия, разрушает, уничтожает, оскверняет самое святое,
– заметили спасатели.
Они отметили, что украинцы, особенно в Пасху, понимают и уважают истинные ценности: жизнь, семью, свободу, право жить в Независимой, Суверенной Украине.
Последствия ракетного удара по зеленой зоне Запорожья: смотрите видео Суспильного
Последствия атаки в Запорожье: смотрите видео
Россия ударила по Запорожью: коротко
- Ориентировочно в 2:28 16 апреля в Запорожье прозвучала воздушная тревога. Власти тогда призвали людей находиться в укрытиях. Ведь мониторинговые группы предупреждали об угрозе атак ЗРК С-300. Причиной послужило то, что зафиксировали движение пусковых комплексов на оккупированных территориях.
- Во время тревоги в сети сообщили о нескольких взрывах. Ориентировочно в 3:45 объявили об отбое воздушной тревоги. Однако, к сожалению, ориентировочно в 4:00 сирены прозвучали снова.
- Уже в 4:25 в Запорожской ОВА сообщили, что россияне совершили массированную атаку на Запорожье. Как следствие, попали в местную церковь в Камышевасе. Там также повреждены и соседние здания.
- Кроме того, Россия ударила в зеленую зону самого города Запорожья. По данным ОВА, последствия повреждений взрывной волны еще устанавливались. На месте работали специалисты.
- Утром секретарь Запорожского городского совета заверил, что, к счастью, в результате вражеской атаки ни один человек не пострадал.