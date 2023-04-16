На щастя, у той час у церкві не проводили богослужіння, тож людей не було. Проте, з кадрів видно, що будівлю зруйнувало вщент. Вночі інформацію про руйнування церкви повідомили в місцевій ОВА.
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Що відомо про наслідки атаки росіян
Рятувальники Запорізької області показали наслідки атаки росіян по селищі в Запорізькому районі – церква повністю зруйнована ворожою ракетою.
Варто зазначити, що селище міського типу Комишуваха розміщене в передмісті Запоріжжя.
Наслідки атаки росіян по Запоріжжю / Фото ДСНС у Запорізькій області
Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православ'я, руйнує, знищує, паплюжить найсвятіше,
– зауважили рятувальники.
Вони відзначили, що українці, особливо на Великдень, розуміють та шанують істинні цінності: життя, родину, свободу, право жити у Незалежній, Суверенній Україні.
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Росія вдарила по Запоріжжю: коротко
- Орієнтовно о 2:28 16 квітня на Запоріжжі пролунала повітряна тривога. Влада тоді закликала людей перебувати в укриттях. Адже перед цим моніторингові групи попереджали про загрозу атак ЗРК С-300. Причиною слугувало те, що зафіксували рух пускових комплексів на окупованих територіях.
- Під час тривоги у мережі повідомили про кілька вибухів. Орієнтовно о 3:45 оголосили про відбій повітряної тривоги. Проте, на жаль, орієнтовно о 4:00 сирени пролунали знову.
- Вже о 4:25 у Запорізькій ОВА повідомили, що росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Як наслідок, влучили в місцеву церкву у Комишувасі. Там також пошкоджені й сусідні будівлі.
- Окрім того, Росія вдарила у зелену зону самого міста Запоріжжя. За даними ОВА, наслідки пошкоджень від вибухової хвилі ще встановлювались. На місці працювали фахівці.
- Вранці секретар Запорізької міської ради запевнив, що, на щастя, внаслідок ворожої атаки жодна людина не постраждала.