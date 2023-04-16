Про наслідки ворожих ударів близько 4:25 повідомили на офiцiйному телеграм-каналі ОВА. "Ворог продовжує атакувати область, бережіть себе та своїх близьких", – наголосили там.
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Нічого святого: внаслідок атаки постраждала церква
Юрій Малашко, який очолює ОВА, підкреслив, що для загарбників не існує нічого святого. Адже чергова їхня цинічна атака відбувалася у ніч проти Великодня.
У Комишувасі, що розташована приблизно за 40 кілометрів від Запоріжжя, постраждала місцева церква. На щастя, службу там у той момент не проводили. "Руйнувань зазнали й будівлі поруч", – додав посадовець.
Попередні удари по Запорізькій області
- Вночі проти 14 квітня окупанти влучили по території критичної інфраструктури під Запоріжжям. Жертв чи постраждалих не було.
- Раніше росіяни вдарили з повітря по Оріхову. Місцевого 56-річного чоловіка від смерті дивом врятували правоохоронці, які прибули на місце події.
Що відбувається на окупованому Запоріжжі
Нещодавно в очікуванні контрнаступу наших воїнів росіяни вирили величезний окоп. Супутникові знімки свідчать про те, що починається він біля Мелітополя і простягається він аж на понад 70 кілометрів. У ЗСУ вже відреагували на такі "старанні" дії ворога. Там пожартували, мовляв, хоч у чомусь окупантам врешті "світить рекорд і перемога".
Як розповіли у британській розвідці, російські загарбники створили 3 рівні оборони на Запоріжжі. Втім, у Лондоні переконані, що користі від них багато не буде. Все через відсутність достатньої кількості військових та підтримки артилерії.