Завдяки знімкам із супутника Sentinel-2 виявлено, що крайні точки російського укріпрайону на заході розташовується на околицях селища Семенівка. Це приблизно 9 кілометрів від центру Мелітополя.
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Окоп росіян починається поблизу Мелітополя
На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд російських військ розташовується у полі за межами селища Маринівка Приморського району.
Траншея на території Мелітопольського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2
Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало в перших числах вересня 2022 року.
Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2
Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня окоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів.
Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2
Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2
Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2
Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 кілометрів – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.
Довжина окопу станом на 04 квітня 2023 / Фото Sentinel-2
Росіяни тікають із Запорізької області
- У Генштабі ЗСУ 8 квітня повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення у Крим.
- Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації.
- Під час опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися.
- Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.