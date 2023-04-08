Завдяки знімкам із супутника Sentinel-2 виявлено, що крайні точки російського укріпрайону на заході розташовується на околицях селища Семенівка. Це приблизно 9 кілометрів від центру Мелітополя.

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Окоп росіян починається поблизу Мелітополя

На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд російських військ розташовується у полі за межами селища Маринівка Приморського району.


Траншея на території Мелітопольського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2

Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало в перших числах вересня 2022 року.


Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2

Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня окоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів.


Укріпрайон на території Приморського району 04 квітня 2023 / Фото із супутника Sentinel-2


Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2


Перші окопи біля селищ Маринівка та Семенівка 05 вересня 2022 / Фото із супутника Sentinel-2

Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 кілометрів – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.


Довжина окопу станом на 04 квітня 2023 / Фото Sentinel-2

Росіяни тікають із Запорізької області

  • У Генштабі ЗСУ 8 квітня повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення у Крим.
  • Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації.
  • Під час опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися.
  • Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.