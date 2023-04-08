Благодаря снимкам со спутника Sentinel-2 обнаружено, что крайние точки российского укрепрайона на западе располагаются в окрестностях поселка Семеновка. Это примерно 9 километров от центра Мелитополя.
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Окоп россиян начинается вблизи Мелитополя
На востоке крайняя точка возведенных фортификационных сооружений русских войск размещается в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.
Траншея на территории Мелитопольского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2
Анализ спутниковых данных показывает, что строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.
Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2
Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября окоп уже был готов. Его непрерывная протяженность достигает 70 километров.
Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2
Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2
Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2
Журналисты сравнили, что длина этой линии обороны в 70 километров – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 километров) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева.
Длина окопа по состоянию на 04 апреля 2023 / Фото Sentinel-2
Россияне бегут из Запорожской области
- В Генштабе ВСУ 8 апреля сообщили, что на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения в Крым.
- В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации.
- В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться.
- Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.