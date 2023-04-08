Благодаря снимкам со спутника Sentinel-2 обнаружено, что крайние точки российского укрепрайона на западе располагаются в окрестностях поселка Семеновка. Это примерно 9 километров от центра Мелитополя.

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Окоп россиян начинается вблизи Мелитополя

На востоке крайняя точка возведенных фортификационных сооружений русских войск размещается в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.



Траншея на территории Мелитопольского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2

Анализ спутниковых данных показывает, что строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.



Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2

Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября окоп уже был готов. Его непрерывная протяженность достигает 70 километров.



Укрепрайон на территории Приморского района 04 апреля 2023 / Фото со спутника Sentinel-2



Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2



Первые окопы у поселков Мариновка и Семеновка 05 сентября 2022 / Фото со спутника Sentinel-2

Журналисты сравнили, что длина этой линии обороны в 70 километров – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 километров) и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева.



Длина окопа по состоянию на 04 апреля 2023 / Фото Sentinel-2

Россияне бегут из Запорожской области