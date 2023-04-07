Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 Канал. По его словам, взрывы вблизи Мелитополя прозвучали в месте, где была сосредоточена техника и личный состав окупантов.

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Россиянам не удалось скрыть перебрасывание техники и военных

Федоров отметил, что российские захватчики свозили туда технику в течение 4 дней.

Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав.

– сказал он.

Мэр Мелитополя отметил, что враг пытался опрокидывать технику во время выключенной мобильной связи и интернета в поселке Веселое, чтобы украинские жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. "Но не удалось это скрыть", – добавил Федоров.

Кроме того, он напомнил, что на этой же неделе раздавались взрывы в районе мелитопольского аэродрома. По его данным, за день до этого захватчики вертолетами свозили на аэродром много своего сверхважного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди окупантов", – резюмировал Федоров.

Отметим, что "хлопок", который произошел в Мелитополе 6 апреля, прокомментировало военное партизанское движение "Атеш". Агенты движения рассказали, что офицеров армии России серьезно "поджарили".

В Мелитополе не утихают взрывы