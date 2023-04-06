Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Жители говорят о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и окрестных селах.

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Вероятно, пострадали офицеры российской армии

Мэр пообещал впоследствии рассказать подробности.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" раскрыло небольшие детали "хлопка" в Мелитополе.

Агенты движения сообщают, что офицеров армии России серьезно поджарили

Мощный "хлопок" в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе ночью было очень громко. По предварительным данным, взрывалась враждебная база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.

В городе прогремели сразу несколько мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, у врагов взрывалась "многострадальная" база в районе захваченного аэродрома. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россияне, уже по традиции, сразу закричали об "удачной работе ПВО", убеждая, что все под контролем. Однако одновременно отправили в сторону аэродрома кареты скорых пособий.

Попадание в склады с оружием