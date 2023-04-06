Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Мешканці говорять про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.

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Ймовірно постраждали офіцери російської армії

Мер пообіцяв згодом розповісти подробиці.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" розкрив невеликі деталі "бавовни" у Мелітополі.

Агенти руху повідомляють, що офіцерів армії Росії серйозно підсмажили.

Потужна "бавовна" в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.

У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів. Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.

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