Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 Канал. За його словами, вибухи поблизу Мелітополя пролунали у місці, де була зосереджена техніка та особовий склад окупантів.

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Росіянам не вдалося приховати перекидання техніки та військових

Федоров зазначив, що російські загарбники звозили туди техніку впродовж 4 днів.

Вчора приблизно о пів на дев'яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі – селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже 4 дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад,

– сказав він.

Мер Мелітополя зазначив, що ворог намагався перекидати техніку під час вимкненого мобільного зв'язку та інтернету у селищі Веселе, щоб українські мешканці не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. "Але не вдалося це приховати", – додав Федоров.

Крім того, він нагадав, що цього ж тижня лунали вибухи в районі мелітопольського аеродрому. За його даними, за день до цього загарбники гвинтокрилами звозили на аеродром багато свого надважливого вантажу.

"Але в одну ніч весь цей вантаж вибухнув. І його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль. І це сіє паніку серед окупантів", – резюмував Федоров.

Зазначимо, що "бавовну", яка сталася в Мелітополі 6 квітня, прокоментував військовий партизанський рух "Атеш". Агенти руху розповіли, що офіцерів армії Росії серйозно "підсмажили".

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