Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про "вибухову неділю в окупантів". За його словами, в місті лунають вибухи.

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В депо вже третя "бавовна" за тиждень

Спершу Федоров зазначив, що інформація про те, що палає у ворога – з'ясовується. Зокрема, очікуються подробиці від Генштабу ЗСУ.

Згодом мер Мелітополя натякнув, що "бавовна" сталася у локомотивному депо. За його інформацією, там вже третя "бавовна" за тиждень.

Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку,

– повідомив Федоров.