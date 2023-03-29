У ніч на 29 березня у захоплений росіянами Мелітополь вкотре навідалось "бавовнятко", про що написали місцеві телеграм-канали та міський голова Іван Федоров. Він зазначив, що гучно було у всіх районах міста.
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"Мелітопольський салют"
Як повідомили пропагандистські ресурси, "бавовнятко" приходило поблизу аеродрому, який розташований в одному з районів міста, та на інші локації. Разом з тим начебто російській ППО "вдалось збити" усі повітряні цілі.
Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу,
– також написав Федоров.
Окрім того, можна побачити кадри, які справді підтверджують, що в Мелітополі в загарбників вночі хтось "запустив салюти". Водночас після того, як прогриміла серія вибухів, у небі можна було побачити з різних куточків населеного пункту величезний стовп диму.
Потужні вибухи в Мелітополі: дивіться відео з телеграм-каналів
Наслідки серії вибухів у місті / Світлина з анонімного телеграм-каналу
Попередня "бавовна" у Мелітополі
- Востаннє "бавовнятко" навідувалось у місто 27 березня. Як повідомив депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков, удар був здійснений по одному з технікумів міста. У цьому навчальному закладі, ймовірно, переховувались окупанти.
- За словами Ашурбекова, такі інциденти дають можливість зрозуміти загарбникам, що спокійно на окупованих територіях їм ніхто не дасть жити. Тому й потрібно давати драпака з міста, якщо вони прагнуть залишитись живими.
- Додамо, що згодом мер Федоров заявив, що внаслідок цієї "бавовни" 27 березня постраждало десятки путінських солдатів, а також він спростував інформацію про те, що декілька студентів отримали поранення через вибухи. Про це напередодні говорили пропагандисти.
- Цікаво, що "300-тих" ворогів після цієї "тривожної ситуації" відправили у військовий шпиталь який раніше був дитячим санаторієм.