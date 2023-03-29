У ніч на 29 березня у захоплений росіянами Мелітополь вкотре навідалось "бавовнятко", про що написали місцеві телеграм-канали та міський голова Іван Федоров. Він зазначив, що гучно було у всіх районах міста.

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"Мелітопольський салют"

Як повідомили пропагандистські ресурси, "бавовнятко" приходило поблизу аеродрому, який розташований в одному з районів міста, та на інші локації. Разом з тим начебто російській ППО "вдалось збити" усі повітряні цілі.

Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу,

– також написав Федоров.

Окрім того, можна побачити кадри, які справді підтверджують, що в Мелітополі в загарбників вночі хтось "запустив салюти". Водночас після того, як прогриміла серія вибухів, у небі можна було побачити з різних куточків населеного пункту величезний стовп диму.

Потужні вибухи в Мелітополі: дивіться відео з телеграм-каналів



Наслідки серії вибухів у місті / Світлина з анонімного телеграм-каналу

Попередня "бавовна" у Мелітополі