В ночь на 29 марта в захваченный россиянами Мелитополь в очередной раз приходил "хлопок", о чем написали местные телеграм-каналы и городской голова Иван Федоров. Он отметил, что было громко во всех районах города.
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"Мелитопольский салют"
Как сообщили пропагандистские ресурсы, "хлопок" приходил вблизи аэродрома, расположенного в одном из районов города, и на другие локации. Вместе с тем якобы российской ПВО "удалось сбить" все воздушные цели.
Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба,
– также написал Федоров.
Кроме того, можно увидеть кадры, подтверждающие, что в Мелитополе у захватчиков ночью кто-то "запустил салюты". В то же время, после того, как прогремела серия взрывов, в небе можно было увидеть из разных уголков населенного пункта огромный столб дыма.
Мощные взрывы в Мелитополе: смотрите видео с телеграм-каналов
Последствия серии взрывов в городе / Фото из анонимного телеграм-канала
Предыдущий "хлопок" в Мелитополе
- Предыдущий раз "хлопок" наведывался в город 27 марта. Как сообщил депутат Запорожский облсовет Аскад Ашурбеков, удар был совершен по одному из техникумов города. В этом учебном заведении, вероятно, скрывались оккупанты.
- По словам Ашурбекова, такие инциденты дают возможность понять захватчикам, что спокойно на оккупированных территориях им никто не даст жить. Поэтому и нужно бежать из города, если они стремятся остаться в живых.
- Добавим, что впоследствии мэр Федоров заявил, что в результате этого "хлопка" 27 марта пострадали десятки путинских солдат, а также он опроверг информацию о том, что несколько студентов получили ранения из-за взрывов. Об этом накануне говорили пропагандисты.
- Интересно, что "300-х" врагов после этой "тревожной ситуации" отправили в военный госпиталь, что ранее был детским санаторием.