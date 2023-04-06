Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи у Мелітополі. Вона заявила, що наразі відбувається потужна підготовка до контрнаступу, який одні передбачають, а інші вже майже відчули його на смак, передає 24 Канал.
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Окупанти, до контрнаступу ЗСУ готуйсь!
"Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі", – підкреслила вона.
Наталія Гуменюк висловила сподівання, що детальніше про наслідки нічних вибухів у Мелітополі ми дізнаємося впродовж дня.
Це налаштування на те, що окупована територія – неспокійна територія, тому треба її деокупувати,
– пояснила Гуменюк постійну "бавовну" у Мелітополі.
Речниця ОК "Південь" на питання про евакуацію окупантів з Півдня заявила, що вона таки відбувається, причому "паралельно з (їхньою – 24 Канал) ліквідацією".
Уночі у Мелітополь підвозили "бавовну"
- Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Відомо про вибухи в окупованому місті стало близько 02:00 у ніч проти 6 квітня. Спочатку інформацію про це поширювали телеграм-канали, а потім її підтвердив міський голова.
- Він зауважив, що окупантів цієї ночі здолало нічне жахіття. Вибухів у Мелітополі пролунало відразу кілька. Федоров іронічно заявив, що ворогові пасувало б складати дисципліни з бігу в таких випадках.
- Зауважимо, що у телеграм-каналах також повідомляють про те, що після вибухів до району аеродрому поїхали швидкі допомоги. Можемо припустити, що геть нічого не сталося у Мелітополі, і що ніхто з ворогів не постраждав. Сарказм.
- До слова, 5 квітня близько 19:00 окупантам і колаборантам наші сили спротиву передавали "не доброго вечора" у Молочанському районі та Токмаку.
- Ще за кілька годин до того поблизу селища Мирне "було гучно". За словами місцевих мешканців, пролунало два гучні вибухи. Федоров зауважив, що ведеться підрахунок втрат ворога.