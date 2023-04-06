Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи у Мелітополі. Вона заявила, що наразі відбувається потужна підготовка до контрнаступу, який одні передбачають, а інші вже майже відчули його на смак, передає 24 Канал.

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Окупанти, до контрнаступу ЗСУ готуйсь!

"Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі", – підкреслила вона.

Наталія Гуменюк висловила сподівання, що детальніше про наслідки нічних вибухів у Мелітополі ми дізнаємося впродовж дня.

Це налаштування на те, що окупована територія – неспокійна територія, тому треба її деокупувати,

– пояснила Гуменюк постійну "бавовну" у Мелітополі.

Речниця ОК "Південь" на питання про евакуацію окупантів з Півдня заявила, що вона таки відбувається, причому "паралельно з (їхньою – 24 Канал) ліквідацією".

Уночі у Мелітополь підвозили "бавовну"