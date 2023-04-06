Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Мелитополе. Она заявила, что сейчас происходит мощная подготовка к контрнаступлению, которое одни предсказывают, а другие уже почти почувствовали его по вкусу, передает 24 Канал.

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Оккупанты, к контрнаступлению ВСУ готовься!

"На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовы в дальнейшем", – подчеркнула она.

Наталья Гуменюк выразила надежду, что подробнее о последствиях ночных взрывов в Мелитополе мы узнаем в течение дня.

Это настройка на то, что оккупированная территория – беспокойная территория, поэтому нужно ее деоккупировать,

– объяснила Гуменюк постоянный "хлопок" в Мелитополе.

Представитель ОК "Юг" на вопрос об эвакуации оккупантов с Юга заявила, что она таки происходит, причем "параллельно с (их – 24 Канал) ликвидацией".

Ночью в Мелитополь подвозили "хлопок"