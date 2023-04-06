Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Мелитополе. Она заявила, что сейчас происходит мощная подготовка к контрнаступлению, которое одни предсказывают, а другие уже почти почувствовали его по вкусу, передает 24 Канал.
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Оккупанты, к контрнаступлению ВСУ готовься!
"На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовы в дальнейшем", – подчеркнула она.
Наталья Гуменюк выразила надежду, что подробнее о последствиях ночных взрывов в Мелитополе мы узнаем в течение дня.
Это настройка на то, что оккупированная территория – беспокойная территория, поэтому нужно ее деоккупировать,
– объяснила Гуменюк постоянный "хлопок" в Мелитополе.
Представитель ОК "Юг" на вопрос об эвакуации оккупантов с Юга заявила, что она таки происходит, причем "параллельно с (их – 24 Канал) ликвидацией".
Ночью в Мелитополь подвозили "хлопок"
- Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Известно о взрывах в оккупированном городе стало около 02:00 в ночь на 6 апреля. Сначала информацию об этом распространяли телеграм-каналы, а затем подтвердил ее городской голова.
- Он заметил, что оккупантов этой ночью преодолел ночной ужас. Взрывов в Мелитополе раздалось сразу несколько. Федоров иронически заявил, что врагу подобало бы сдавать дисциплины по бегу в таких случаях.
- Заметим, что в телеграм-каналах также сообщают, что после взрывов в район аэродрома поехали скорые помощи. Можем предположить, что ничего не произошло в Мелитополе, и что никто из врагов не пострадал. Сарказм.
- К слову, 5 апреля около 19:00 оккупантам и коллаборантам наши силы сопротивления передавали "не добрый вечер" в Молочанском районе и Токмаке.
- Еще за несколько часов до того вблизи поселка Мирное "было громко". По словам местных жителей, раздались два громких взрыва. Федоров заметил, что ведется подсчет потерь врага.