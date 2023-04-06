Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає 24 Канал.

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За словами Гуменюк, ворог прив'язує до БпЛА розривні гранати та намагається уразити скупчення людей.

Мовиться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях,

– підкреслила Гуменюк.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня констатувала, що це – крок відчаю.

"Але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію", – підсумувала вона.

В окупантів критична ситуація з технікою

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що у Росії закінчуються запаси новітньої техніки. Вони намагаються "розконсервовувати" радянську, але швидкість цього процесу є недостатньою для ефективного поповнення втрат. За його словами, росіяни усвідомлюють критичну ситуацію із кількістю наявної техніки, але нічого не можуть із цим вдіяти.

Радянське озброєння намагаються "поставити в стрій" та відновити, але швидкість цього процесу є невеликою. За словами Світана, вони можуть виробляти 15 – 20 танків в місяць, а відновлювати 20 – 25. Тобто максимум, який в місяць може поставити Росія, – 50 "коробочок". Тоді, як іноді Україна за тиждень таку кількість може знищувати.