Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіяни усвідомлюють критичну ситуацію із кількістю наявної техніки, але нічого не можуть із цим вдіяти.

Дивіться також Еволюція деградації: як Росія пересідає на стару техніку і чому мобілізовані горітимуть у Т-34

Ситуація з технікою плачевна

У російських військових закінчується новітнє озброєння, особливо це стосується танків. Їхні запаси – критичні і в Росії це добре розуміють.

"Ту нову техніку, з якою вони минулого року намагалися зайти та пройтись Україною парадним маршем, за рік знищили. В них залишилась приблизно така сама кількість, але уже старої", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Радянське озброєння намагаються "поставити в стрій" та відновити, але швидкість цього процесу є невеликою. За словами Світана, вони можуть виробляти 15 – 20 танків в місяць, а відновлювати 20 – 25. Тобто максимум, який в місяць може поставити Росія, – 50 "коробочок". Тоді як іноді Україна за тиждень таку кількість може знищувати.

Роман Світан про проблеми росіян з технікою: дивитись відео

Авіації у Росії достатньо

Втім варто зазначити, що у росіян залишається значна кількість авіації, особливо винищувачів Су-30, Су-34, Су-35. Кожного залишилось приблизно по 100 бортів, розповів Роман Світан. Цієї кількості достатньо для виконання певних оборонних, але не наступальних завдань.

Підійти до лінії оборони України вони не можуть, бо потрапляють в радіус дії нашої ППО – ракетно-зенітних комплексів, які доволі успішно з ними борються,

– зазначив льотчик-інструктор.

Поки росіяни не застосовують дальні засоби ураження, тому самі літаки зараз не є такими небезпечними для нашої країни.

Але ті засоби дальнього ураження, які вони можуть використовувати, наприклад, ракети Х-31, Х-59, мають дальність від 70 до 300 кілометрів. Україна не може їх перехоплювати, бо немає винищувачів F-16 з дальністю виявлення 400 кілометрів і дальністю пуску – понад 200 кілометрів.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до 5 квітня, українські військові ліквідували вже близько 176 240 російських загарбників. Крім того, російська армія втратила: