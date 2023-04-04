Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він виділив три основні переваги F-16, які дозволять переломити хід війни.
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"Ми вдячні партнерам, які передають МіГ-29, але нам вкрай потрібні F-16. Це не просто кращий чи комфортніший літак", – сказав військовий експерт.
Ефективна відбиваюча поверхня
Для літака важлива не швидкість, а ефективна відбиваюча поверхня, зазначив Олексій Гетьман. Тобто наскільки він маленький на індикаторах радіолокаційних станцій.
"МіГ-29 має розмір в цих електромагнітних хвилях 29 квадратних метрів. F-16 – 1,2. Тобто він у 25 разів менший. Не геометрично, а менший саме з точки зору електромагнітних хвиль. Його важче побачити", – вказав на першу перевагу спікер.
Наявність бортових радарів
F-16 має бортові радари, які дозволяють бачити ворога на великих відстанях. Він може побачити МіГ-29 на 100 кілометрів далі, зазначив військовий експерт. До того ж й ракети відрізняються своєю дальністю теж майже на 100 кілометрів.
Якщо розпочнеться повітряний бій, F-16 побачить і вже запустить ракету по МіГ-29, поки той тільки зрозуміє, що бій почався. МіГ-29 ще не бачитиме загрози, а F-16 вже його знищить,
– пояснив Гетьман.
Багатофункціональність F-16
F-16 використовується як винищувач, відзначив головну функцію військовий експерт. Утім, він може використовуватися як штурмовик, прикриваючи наступальні дії суходолом. Та як легенький бомбардувальник.
"Ще він може використовуватися в повітряній обороні проти літаків, які не заходять в зону ураження наших ЗРК і скидають плануючі бомби на відстані 50 – 70 кілометрів, а ми їх не можемо уразити. F-16 може їх перехопити за 50 – 100 кілометрів на підльоті", – зазначив важливу деталь Олексій Гетьман.
Пілоти можуть опанувати F-16
Спікер відзначив, що подейкують, мовляв, в Україні не вистачає людей для обслуговування летовищ й аеродромів. Але вони вже підготовлені саме для F-16. Власне, й пілоти їх готові опанувати.
"Про це кажуть американські інструктори, які тренують наших пілотів. Крім цього, багато американських асів, які володіють цим літаком, готові допомогти нам і стати на захист України. У нас немає жодних технічних перепон. Нам дуже треба ці літаки, бо навіть 20, 30, 50 F-16 можуть дати нам повну перевагу в повітрі, чого не можуть дати 100, 500 МіГ-29", – резюмував Гетьман.
F-16 для України: важливе
- Росія має потужніші літаки й для боротьби з ними Україні вкрай необхідні західна авіація. Через зволікання партнерів Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б опановувати літаки F-16.
- За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на транспортування знадобиться 18 місяців.
- Раніше пілот F-16, підполковник у відставці Ден Гемптон заявив про готовність захищати українське небо.