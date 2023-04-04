Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він виділив три основні переваги F-16, які дозволять переломити хід війни.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

"Ми вдячні партнерам, які передають МіГ-29, але нам вкрай потрібні F-16. Це не просто кращий чи комфортніший літак", – сказав військовий експерт.

Ефективна відбиваюча поверхня

Для літака важлива не швидкість, а ефективна відбиваюча поверхня, зазначив Олексій Гетьман. Тобто наскільки він маленький на індикаторах радіолокаційних станцій.

"МіГ-29 має розмір в цих електромагнітних хвилях 29 квадратних метрів. F-16 – 1,2. Тобто він у 25 разів менший. Не геометрично, а менший саме з точки зору електромагнітних хвиль. Його важче побачити", – вказав на першу перевагу спікер.

Наявність бортових радарів

F-16 має бортові радари, які дозволяють бачити ворога на великих відстанях. Він може побачити МіГ-29 на 100 кілометрів далі, зазначив військовий експерт. До того ж й ракети відрізняються своєю дальністю теж майже на 100 кілометрів.

Якщо розпочнеться повітряний бій, F-16 побачить і вже запустить ракету по МіГ-29, поки той тільки зрозуміє, що бій почався. МіГ-29 ще не бачитиме загрози, а F-16 вже його знищить,

– пояснив Гетьман.

Багатофункціональність F-16

F-16 використовується як винищувач, відзначив головну функцію військовий експерт. Утім, він може використовуватися як штурмовик, прикриваючи наступальні дії суходолом. Та як легенький бомбардувальник.

"Ще він може використовуватися в повітряній обороні проти літаків, які не заходять в зону ураження наших ЗРК і скидають плануючі бомби на відстані 50 – 70 кілометрів, а ми їх не можемо уразити. F-16 може їх перехопити за 50 – 100 кілометрів на підльоті", – зазначив важливу деталь Олексій Гетьман.

Пілоти можуть опанувати F-16

Спікер відзначив, що подейкують, мовляв, в Україні не вистачає людей для обслуговування летовищ й аеродромів. Але вони вже підготовлені саме для F-16. Власне, й пілоти їх готові опанувати.

"Про це кажуть американські інструктори, які тренують наших пілотів. Крім цього, багато американських асів, які володіють цим літаком, готові допомогти нам і стати на захист України. У нас немає жодних технічних перепон. Нам дуже треба ці літаки, бо навіть 20, 30, 50 F-16 можуть дати нам повну перевагу в повітрі, чого не можуть дати 100, 500 МіГ-29", – резюмував Гетьман.

F-16 для України: важливе