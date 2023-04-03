У Повітряних силах ЗСУ розповіли виданню, що з кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

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Росіяни роблять пастки

Так, майор Вадим Ворошилов розповів, що "росіяни весь час змінюють тактику, тому війна нестабільна".

Роблять пастки. Вони спершу надсилають один російський літак, змусивши українського пілота подумати, що літак лише один. Потім з обох боків від нього з'являться ще двоє – троє, фактично накидаючись на український літак,

– розповів український пілот.

Оскільки українські пілоти продовжують літати на МіГ-29 радянських часів, він акцентував, що вони не можуть зробити більше, ніж "тримати поле бою". Знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.

"Наразі ми можемо тільки стримувати супротивника, але з F-16 ми можемо контролювати аеродром, а також море та землю для захисту піхоти", – пояснив він.

Сучасні винищувачі потрібні терміново

Україна уже зверталася з проханням отримати F-16 американського виробництва, яких у світі є понад 3 тисячі. Перевірений у бойових діях багатоцільовий літак упродовж багатьох років модернізувався та покращувався, в тому числі з використанням технологій п'ятого покоління, таких як вдосконалений радар.

Видання процитувало начальника авіаційного управління Командування Повітряних сил України полковника Володимира Логачова, який зауважив, що для навчання на такому реактивному літаку потрібно менш як 6 місяців.

Поки ми будемо чекати, ми втратимо більше пілотів. У нас був список найдосконаліших пілотів, яких можна було б навчити на F-16, і, на жаль, деякі з них уже загинули в бою,

– сказав полковник.

Україна втрачає пілотів