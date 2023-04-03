В Воздушных силах ВСУ рассказали, что с каждым днем становится труднее удержать россиян устаревшими советскими самолетами.

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Россияне делают ловушки

Да, майор Вадим Ворошилов рассказал, что "россияне все время меняют тактику, поэтому война нестабильна".

Делают ловушки. Они сначала посылают один российский самолет, заставив украинского пилота подумать, что самолет только один. Затем с обеих сторон от него появятся еще двое – трое, фактически набрасываясь на украинский самолет,

– рассказал украинский пилот.

Поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, он акцентировал, что они не могут сделать больше, чем "держать поле боя". Уничтожить россиян, летающих на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Пока мы можем только сдерживать противника, но с F-16 мы можем контролировать аэродром, а также море и землю для защиты пехоты", – пояснил он.

Современные истребители нужны срочно

Украина уже обращалась с просьбой получить F-16 американского производства, которых в мире более 3 тысяч. Проводимый в боевых действиях многоцелевой самолет на протяжении многих лет модернизировался и улучшался, в том числе с использованием технологий пятого поколения, таких как усовершенствованный радар.

Издание процитировало начальника авиационного управления Командования Воздушных сил Украины полковника Владимира Логачева, который отметил, что для обучения на таком реактивном самолете требуется менее 6 месяцев.

Пока мы будем ждать, мы потеряем больше пилотов. У нас был список самых совершенных пилотов, которых можно было бы научить на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою.

– сказал полковник.

Украина теряет пилотов