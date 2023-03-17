Однако журналисты WSJ утверждают, что лучший ответ США на сбитие беспилотника MQ-9 Reaper – предоставление Украине ракет большой дальности. Они значительно ускорят победу нашего государства.
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Для США открылись новые возможности противодействовать России
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что этот инцидент, вызванный российскими пилотами, мог быть "нечаянным".
Администрация Байдена калибровала свою политику по отношению к Украине, исходя из собственной тревоги по поводу реакции Путина. Однако этот инцидент является еще одним напоминанием о том, что кремлевский диктатор готов на любые риски, чтобы США первыми начали военный конфликт.
По словам экспертов, теперь у Байдена еще больше причин, чтобы дать Украине оружие, необходимое для победы. В приоритете дальнобойные ракеты превратили бы тыл окупантов в передовую.
Есть вероятность, что американский лидер будет придерживаться воздержания. Однако издание предполагает, что избегание от ответственности за свои действия позволит Путину делать еще худшие вещи.
Что стоит знать о сбитии беспилотника Reaper
- Утром 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасны и непрофессиональным и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".
- После этого посла России в США Анатолия Антонова вызывали в Государственный департамент США. Он успел оправдаться за инцидент и заявил, что ему никто не угрожал.
- Глава Пентагона Ллойд Остин побеседовал с российским министром обороны Сергеем Шойгу по поводу инцидента над Черным морем.
- Впоследствии Москва заявила о намерении извлечь обломки сбитого БпЛА из моря, но в Вашингтоне считают, что страна-террорист уже это сделала.
- Очевидно, что спешка Кремля обусловлена желанием перехватить американские технологии и сделать то, что россияне умеют лучше – украсть и выдать за свое.
- Только перед падением беспилотника, американские специалисты удалили конфиденциальное программное обеспечение, что исключит возможность перехвата технологий.