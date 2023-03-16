Так, Антонов отверг все обвинения против России. Известно, что посол разговаривал с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид.

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Посол России в США оправдался за сбитие американского дрона

По словам Антонова, его пригласили в Государственный департамент, чтобы поговорить с Карен Донфрид. Он отметил, что разговор о сбитии дрона якобы длился 15 минут.

Также Антонов и Донфрид якобы обсудили "озабоченность России по разным аспектам деятельности США". Что именно – посол не уточнил.

России не привыкать лгать и открещиваться от своих преступных действий. Вражеский посол не подтвердил вину россиян, поскольку боится, что диктатор Владимир Путин "даст ему по шапке", если он раскроет правду.

Разговор был очень спокойным и уважительным, и я категорически отрицал все обвинения в адрес российских вооруженных сил,

– открестился Антонов.

Также посол добавил, что в Госдепартаменте "никто не бил ботинком по столу, чем-то угрожая ему". Конечно, потому что такое может устроить только кремлевский гоблин. Это обычная тактика россиян – угрожать, в частности, ударами по территории Украины, а также ядерным оружием.

Решение об сбитии MQ-9 Reaper принял Кремль

Агрессивные действия российских военных против американского дрона MQ-9 Reaper были одобрены высшим руководством Кремля.

"Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата", – заявил один из чиновников США.

Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на "высшем уровне".