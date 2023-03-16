Об этом сообщили близкие к разведке официальные лица США. Вероятно, российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper для того, чтобы сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.

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Решение о сбитии MQ-9 Reaper принял Кремль

Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата,
– заявил один из чиновников.

Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на "высшем уровне".

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