Об этом сообщили близкие к разведке официальные лица США. Вероятно, российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper для того, чтобы сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.

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Решение о сбитии MQ-9 Reaper принял Кремль

Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата,

– заявил один из чиновников.

Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на "высшем уровне".

Обратите внимание! Российский самолет фактически задел винт беспилотника, однако Москва это отрицает. Некоторые официальные лица США считают, что это произошло неумышленно и было ошибкой пилота.

Сбитие MQ-9 Reaper: последние новости