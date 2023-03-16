Про це повідомили близькі до розвідки офіційні особи США. Ймовірно, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження.

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Рішення про збиття MQ-9 Reaper ухвалив Кремль

Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення,
– заявив один із чиновників.

Однак чиновники не підтвердили, що ці дії були узгоджені диктатором Владіміром Путіним. Інші ж офіційні особи відмовилися надавати деталі, лише заявили, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".

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