Про це повідомили близькі до розвідки офіційні особи США. Ймовірно, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження.

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Рішення про збиття MQ-9 Reaper ухвалив Кремль

Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення,

– заявив один із чиновників.

Однак чиновники не підтвердили, що ці дії були узгоджені диктатором Владіміром Путіним. Інші ж офіційні особи відмовилися надавати деталі, лише заявили, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".

Зверніть увагу! Російський літак фактично зачепив гвинт безпілотника, однак Москва це заперечує. Деякі офіційні особи США вважають, що це сталося ненавмисне і було помилкою пілота.

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