Про це повідомили близькі до розвідки офіційні особи США. Ймовірно, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження.
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Рішення про збиття MQ-9 Reaper ухвалив Кремль
Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення,
– заявив один із чиновників.
Однак чиновники не підтвердили, що ці дії були узгоджені диктатором Владіміром Путіним. Інші ж офіційні особи відмовилися надавати деталі, лише заявили, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".
Збиття MQ-9 Reaper: останні новини
- Близько 7:00 14 березня російський літак Су-27 врізався у дрон MQ-9. Через це сили США потопили MQ-9 у міжнародних водах.
- Росія вигадує версії про те, що дрон нібито упав сам або ж про те, що він загрожував Росії, хоча це неправда.
- Глава Пентагону Ллойд Остін поговорив з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу щодо інциденту над Чорним морем.
- Очікується також розмова Голови Об'єднаного комітету штабів США генерала Марка Міллі та голови російського генштабу Герасимовим.
- Речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що дії російських пілотів були небезпечними й непрофесійними і це могло "спровокувати набагато більший інцидент".