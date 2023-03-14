У Білому домі та Нато вже прокоментували цей інцидент. Все, що відомо про збиття американського дрона росіянами, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Над Чорним морем впав американський безпілотник: його зачепив російський винищувач

Російський Су-27 пошкодив пропелер американського дрона

У небі над Чорним морем 14 березня зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранив російський винищувач Су-27, після чого він впав у море на захід від тимчасово окупованого Криму.

Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Кілька разів перед зіткненням 2 російські літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо.

"Приблизно о 7-й ранку один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт MQ-9, через що силам США довелося потопити MQ-9 у міжнародних водах", – мовиться у повідомленні.

Там зауважили, що цей інцидент демонструє "некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм російської сторони".

Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія росіян ледь не призвела до краху обох літаків,

– сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.

У військово-повітряних силах США уточнили, що винищувач Су-27 врізався у гвинт безпілотника, внаслідок чого дрон розбився. За словами Хекер, що літаки США та союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі. Росіян закликали поводитися "професійно і безпечно".

Що відомо про Q-9 Reaper Це дистанційно керований безпілотник, який використовують для спостереження, розвідки чи атак. Попри те, що такий дрон можна оснастити ракетами, безпілотник, що впав, був виключно розвідувальним. Q-9 Reaper часто з'являвся у Чорному морі або біля кордонів з Україною, щоб слідкувати за ситуацією на Східному фланзі НАТО.

Реакція Білого дому та НАТО

Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що про цей інцидент вже проінформували президента США Джозефа Байдена. За його словами, хоча були й інші подібні перехоплення, цей випадок заслуговує на увагу, адже він був "небезпечним і непрофесійним" та призвів до падіння американського безпілотника.

Тож вона (подія – 24 Канал) – унікальна в цьому відношенні,

– зазначив прессекретар Білого дому.

Кірбі додав, що Державний департамент США доведе повідомить російським чиновникам про свою стурбованість цією ситуацією.

Вищий військовий командувач Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі поінформував усі 30 країн-членів НАТО про збиття безпілотника MQ-9 Reaper над міжнародними водами. Американські військові засудили цей інцидент як "нерозважливий".

Важливо! У зв'язку з цим інцидентом, США вже викликали російського посла у Вашингтоні в Держдепартамент.

Росіяни, як завжди, вигадують казки

У Росії одразу ж почали брехати та виправдовуватися. Мовляв, дрон збили, адже він "летів в напрямку російського кордону".

У міноборони країни-терористки заявили, що політ американського безпілотника нібито відбувався з вимкненими транспондерами та порушенням меж району режиму використання повітряного простору.

"Унаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти й зіткнувся з водною поверхнею", – заявили у відомстві.

Окупанти також наполягають на тому, що їхні винищувачі не застосовували бортового озброєння проти Q-9 Reaper, не вступали з ним у контакт та "благополучно повернулися на аеродром". Зважаючи на "правдивість" заяв міноборони Росії, можна констатувати, що в небі над Чорним морем, найімовірніше, все трапилося точно навпаки.