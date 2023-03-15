Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив на заяві офіційних представників США, що вони продовжать свої спостереження там, де вважають за необхідне в межах міжнародного права.

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Чи хоче Росія так втягнути НАТО у війну

Олексій Данілов назвав Росію відомою країною-провокатором і нагадав війну, яку розпочав Гітлер.

Що Гітлер, що Путін – близнюки. Однакові на зріст і хворі на голову. Росіяни матимуть бажання втягнути саме країни НАТО у свої провокації, але звертати увагу на це не потрібно,

– відмітив секретар РНБО.

Він додав, що Росії не хотілося б отримувати поразку від України, а краще від НАТО. Утім, ніхто розхитувати ситуацію їм не дозволить і втягувати інші країни теж.

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Чи повторить ворог "експеримент"

Олексій Данілов вважає, що подібної ситуації більше не буде – росіяни занадто далеко зайшли. Про це свідчить і їхній переляк та "відхрещування" від здійснених провокацій. Так вже було у 2014 році після збиття цивільного пасажирського літака MH-17.

"Вони (росіяни – 24 Канал) до останнього стверджували, що не мають до цього жодного відношення. Зараз почалися активні процеси в Нідерландах саме у цій справі. Я думаю, скоро ми станемо свідками цікавих прізвищ, які обов’язково оприлюднять, хто ж таки давав команду, під чиїм керівництвом це відбувалося", – повідомив в ефірі чиновник.

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