Кореспондентка CNN Наташа Бертран з посиланням на два анонімні джерела повідомила погану для росіян новину. Американські спеціалісти підготували неприємний сюрприз.

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Секретних даних росіяни не отримають

Наташа Бертран повідомила, що перед падінням безпілотника американські спеціалісти дистанційно видалили конфіденційне програмне забезпечення безпілотника MQ-9 Reaper. Такий крок унеможливить перехоплення росіянами секретних технологій США.

США дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії збирати секретну інформацію, сказали мені двоє американських чиновників,

– повідомила Бертран.

Ймовірно, саме для цього Росія й заявила про намір підняти з Чорного моря уламки безпілотника. Секретар російського радбезу Патрушев анонсував такі дії 15 березня, а керівник служби зовнішньої розвідки Наришкін переконує, що для цього у Росії є всі можливості.

Пентагон підтвердив цю інформацію

Голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками 10-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" підтвердив, що конфіденційне програмне забезпечення безпілотника MQ-9 Reaper було видалене до його падіння у Чорне море.

Водночас Остін заявив, що США поки що не ухвалили рішення щодо того, чи підіймати з Чорного моря уламки безпілотника.

Росіяни збили американський безпілотник