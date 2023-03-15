Кореспондентка CNN Наташа Бертран з посиланням на два анонімні джерела повідомила погану для росіян новину. Американські спеціалісти підготували неприємний сюрприз.
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Секретних даних росіяни не отримають
Наташа Бертран повідомила, що перед падінням безпілотника американські спеціалісти дистанційно видалили конфіденційне програмне забезпечення безпілотника MQ-9 Reaper. Такий крок унеможливить перехоплення росіянами секретних технологій США.
США дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії збирати секретну інформацію, сказали мені двоє американських чиновників,
– повідомила Бертран.
Ймовірно, саме для цього Росія й заявила про намір підняти з Чорного моря уламки безпілотника. Секретар російського радбезу Патрушев анонсував такі дії 15 березня, а керівник служби зовнішньої розвідки Наришкін переконує, що для цього у Росії є всі можливості.
Пентагон підтвердив цю інформацію
Голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками 10-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" підтвердив, що конфіденційне програмне забезпечення безпілотника MQ-9 Reaper було видалене до його падіння у Чорне море.
Водночас Остін заявив, що США поки що не ухвалили рішення щодо того, чи підіймати з Чорного моря уламки безпілотника.
Росіяни збили американський безпілотник
- Близько 7:00 14 березня російський літак Су-27 врізався у дрон MQ-9. Через це сили США потопили MQ-9 у міжнародних водах. Це стало першим безпосереднім зіткненням США та Росії за час повномасштабної війни в Україні.
- Росія вигадує версії про те, що дрон нібито упав сам або ж про те, що він загрожував Росії, хоча це неправда.
- 15 березня на тлі інциденту голова Пентагону Ллойд Остін зателефонував міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу і запевнив його, що американська авіація літатиме там, де це дозволено міжнародним правом. Очікується також розмова Голови Об'єднаного комітету штабів США генерала Марка Міллі та голови російського генштабу Герасимовим.
- Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США вважають збиття безпілотника "ненавмисним".