Корреспондентка CNN Наташа Бертран со ссылкой на два анонимных источника сообщила плохую для россиян новость. Американские специалисты приготовили неприятный сюрприз.

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Секретные данные россияне не получат

Наташа Бертран сообщила, что перед падением беспилотника американские специалисты дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper. Такой шаг исключит возможность перехвата россиянами секретных технологий США.

США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы помешать России собрать секретную информацию, сказали мне два американских чиновника,

– сообщила Бертран.

Вероятно, именно для этого Россия и заявила о намерении поднять обломки беспилотника с Черного моря. Секретарь российского Совбеза Патрушев анонсировал такие действия 15 марта, а руководитель службы внешней разведки Нарышкин убеждает, что для этого у России есть все возможности.

Пентагон подтвердил эту информацию

Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам 10-й встречи в формате "Рамштайн" подтвердил, что конфиденциальное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper было удалено до падения в Черное море.

В то же время Остин заявил, что США пока не приняли решения о том, поднимать ли с Черного моря обломки беспилотника.

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