Корреспондентка CNN Наташа Бертран со ссылкой на два анонимных источника сообщила плохую для россиян новость. Американские специалисты приготовили неприятный сюрприз.
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Секретные данные россияне не получат
Наташа Бертран сообщила, что перед падением беспилотника американские специалисты дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper. Такой шаг исключит возможность перехвата россиянами секретных технологий США.
США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы помешать России собрать секретную информацию, сказали мне два американских чиновника,
– сообщила Бертран.
Вероятно, именно для этого Россия и заявила о намерении поднять обломки беспилотника с Черного моря. Секретарь российского Совбеза Патрушев анонсировал такие действия 15 марта, а руководитель службы внешней разведки Нарышкин убеждает, что для этого у России есть все возможности.
Пентагон подтвердил эту информацию
Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам 10-й встречи в формате "Рамштайн" подтвердил, что конфиденциальное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper было удалено до падения в Черное море.
В то же время Остин заявил, что США пока не приняли решения о том, поднимать ли с Черного моря обломки беспилотника.
Россияне сбили американский беспилотник
- Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах. Это стало первым непосредственным столкновением США и России во время полномасштабной войны в Украине.
- Россия придумывает версии, что дрон якобы упал сам, или что он угрожал России, хотя это неправда.
- 15 марта на фоне инцидента глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу и заверил его, что американская авиация будет летать там, где это разрешено международным правом. Ожидается также разговор главы Объединенного комитета штабов США генерала Марка Милли и главы российского генштаба Герасимова.
- Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что США считают сбивание беспилотника "непреднамеренным".