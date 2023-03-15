Росія підбила у Чорному морі американський безпілотник. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "рутинним інцидентом".

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Поки Росія контролюватиме Крим, Чорне море не буде безпечним

Кулеба заявив, що не очікує з цього приводу дипломатичної ескалації й назвав це "рутинним інцидентом".

Поки Росія контролює Крим, такі інциденти будуть неминучими, і Чорне море не буде безпечним місцем. Тож єдиний спосіб запобігти подібним інцидентам – це фактично вигнати Росію з Криму,

– додав Кулеба.

Він зауважив, що якщо після цього Захід демонструватиме свою обережність над Чорним морем, то це лише покаже його слабкість перед росіянами.

Міністр уточнив, що ескалацію робити не потрібно, але піддаватися тиску Росії також не можна.

Раніше Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що військові "продовжуватимуть літати та діяти" там, де це дозволено міжнародним правом. А росіяни повинні діяти безпечно та професійно.

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