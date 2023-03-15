Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил заявление официальных представителей США, что они продолжат свои наблюдения там, где считают необходимым в рамках международного права.

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Хочет ли Россия так втянуть НАТО в войну

Алексей Данилов назвал Россию известной страной-провокатором и напомнил войну, которую начал Гитлер.

Что Гитлер, что Путин – близнецы. Одинаковы ростом и больны головой. Россияне будут хотеть вовлечь именно страны НАТО в свои провокации, но обращать внимание на это не нужно,

– отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что России не хотелось бы получать поражение от Украины, а лучше от НАТО. Впрочем, никто расшатывать ситуацию им не позволит и вовлекать другие страны тоже.

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Повторит ли враг "эксперимент"

Алексей Данилов считает, что подобной ситуации больше не будет – россияне слишком далеко зашли. Об этом свидетельствует и их испуг, и "открещение" от провокаций. Так было уже в 2014 году после сбития гражданского пассажирского самолета MH-17.

"Они (россияне – 24 Канал) до последнего утверждали, что не имеют к этому никакого отношения. Сейчас начались активные процессы в Нидерландах именно по этому делу. Я думаю, скоро мы станем свидетелями интересных фамилий, которые обязательно обнародуют, кто же давал команду, под чьим руководством это происходило", – сообщил в эфире чиновник.

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