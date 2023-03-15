Об этом заявил Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал. Кремль подтвердил факт, что разговор состоялся.
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О чем говорили министры
Ллойд Остин, говоря о своем звонке Сергею Шойгу, отметил, что великие государства должны подавать пример транспарентности и открытости к коммуникации. Глава Пентагона подчеркнул, что передал министру обороны России один важный месседж – США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.
Следует отметить, что беспилотник США осуществлял разведку на рубежах НАТО в международных водах Черного моря. Российская пропаганда забывает, что три черноморских государства являются членами НАТО, а именно Румыния, Болгария и Турция.
Российское минобороны подтвердило разговор Остина и Шойгу и отметило, что инициатором звонка был американский министр. В то же время, там никаких деталей не указали.
Милли поговорит с Герасимовым
Издание CNN сообщает о возможном телефонном разговоре между главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и главой российского генштаба и недавно командующим оккупационными войсками Валерием Герасимовым.
Вероятный разговор Милли и Герасимова, по данным издания, состоится сегодня, 15 марта.
Россия сбила американский беспилотник
- Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.
- Инцидент произошел во время пролета над международными водами Черного моря. В США рассказали, что несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.
- В России уже принялись придумывать истории, что якобы беспилотник упал сам или угрожал воздушному пространству страны-агрессора, или о якобы шпионаже за российскими войсками во временно оккупированном Крыму. Однако в Москве опускают тот факт, что американские беспилотники регулярно осуществляют патрулирование на рубежах НАТО, в том числе и в международных водах Черного моря.
- Россия уже заявила о намерении поднять обломки американского беспилотника, очевидно, надеясь, что удастся найти секретные технологии США. Однако перед падением БПЛА американские специалисты дистанционно удалили чувствительное программное обеспечение, что сделает невозможным доступ россиян к американским технологиям.