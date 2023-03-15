Об этом заявил Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал. Кремль подтвердил факт, что разговор состоялся.

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О чем говорили министры

Ллойд Остин, говоря о своем звонке Сергею Шойгу, отметил, что великие государства должны подавать пример транспарентности и открытости к коммуникации. Глава Пентагона подчеркнул, что передал министру обороны России один важный месседж – США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.

Следует отметить, что беспилотник США осуществлял разведку на рубежах НАТО в международных водах Черного моря. Российская пропаганда забывает, что три черноморских государства являются членами НАТО, а именно Румыния, Болгария и Турция.

Российское минобороны подтвердило разговор Остина и Шойгу и отметило, что инициатором звонка был американский министр. В то же время, там никаких деталей не указали.

Милли поговорит с Герасимовым

Издание CNN сообщает о возможном телефонном разговоре между главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и главой российского генштаба и недавно командующим оккупационными войсками Валерием Герасимовым.

Вероятный разговор Милли и Герасимова, по данным издания, состоится сегодня, 15 марта.

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