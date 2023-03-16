Так, Антонов відкинув усі звинувачення проти Росії. Відомо, що посол розмовляв з помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід.

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Посол Росії в США виправдався за збиття американського дрона

За словами Антонова, його запросили до Державного департаменту, щоб поговорити з Карен Донфрід. Він зазначив, що розмова про збиття дрона буцімто тривала 15 хвилин.

Також Антонов і Донфрід нібито обговорили "стурбованість Росії щодо різних аспектів діяльності США". Що саме – посол не уточнив.

Росії не звикати брехати та відхрещуватися від своїх злочинних дій. Ворожий посол не підтвердив вину росіян, оскільки боїться, що диктатор Владімір Путін "дасть йому по шапці", якщо той розкриє правду.

Розмова була дуже спокійною і поважною, і я категорично заперечував усі звинувачення на адресу російських збройних сил,

– відхрестився Антонов.

Також посол додав, що у Держдепартаменті "ніхто не бив черевиком по столу, чимось погрожуючи йому". Звичайно, бо таке може влаштувати тільки кремлівський гоблін. Це звичайна тактика росіян – погрожувати, зокрема, ударами по території України, а також ядерною зброєю.

Рішення про збиття MQ-9 Reaper ухвалив Кремль

Агресивні дії російських військових проти американського дрона MQ-9 Reaper були схвалені найвищим керівництвом Кремля.

"Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення", – заявив один із чиновників США.

Однак чиновники не підтвердили, що ці дії були узгоджені диктатором Владіміром Путіним. Інші ж офіційні особи відмовилися надавати деталі, лише заявили, що рішення було прийняте на "найвищому рівні".