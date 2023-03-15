Поэтому россияне и пытаются нанести хотя бы такой вред. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Какие последствия для России будет иметь сбитие MQ-9 Reaper

Кроме того, сделать это так, чтобы потом перед своей "телевизионной аудиторией небольшого ума" делать вид якобы Россия еще на что-то способна. В то же время, пытаясь не спровоцировать серьезные последствия.

Никаких серьезных последствий это не будет иметь, по крайней мере, до следующего подобного или более серьезного инцидента,

– отметил политолог.

В Соединенных Штатах уже заявили, что дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper, поэтому Россия не сможет получить американские технологии. Кроме того, по мнению политолога, инцидент со сбитием американского дрона не будет иметь серьезного пропагандистского эффекта.

Чего Путин пытается добиться такими действиями

Россия ужасно боится вступления Североатлантического альянса в войну. Поэтому сбивание американского беспилотника MQ-9 Reaper нельзя назвать попыткой Кремля напрямую втянуть НАТО в войну.

Разумеется, если бы Россия втянула страны НАТО в войну, то судьба путинского режима и его будущего измерялась даже не в месяцах, а в днях до того, как он был бы уничтожен мощью американской армии,

– сказал политолог.

По его словам, именно поэтому россияне не предпринимают попыток сбивать самолеты или топить корабли стран-членов Альянса, а прибегают к такому вреду. Так, российский диктатор Владимир Путин хочет сделать хоть какую-то пакость и немного порадовать свою телевизионную аудиторию.

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