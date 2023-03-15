Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, причиной является то, что по состоянию на сегодня оккупанты не имеют каких-то масштабных побед на поле боя.
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Что Путин хотел продемонстрировать сбитием MQ-9 Reaper
Захватчики несут только поражения. Даже те небольшие продвижения, которые они могут достичь, стоят им огромных потерь. А этим хвастаться очень сложно.
Россияне ищут другие пути, чтобы продемонстрировать какую-нибудь победу. Они катализируют социально-политическую хаотизацию в Молдове и Грузии, пытаются обострять ситуацию в Нагорном Карабахе, но глобального результата не имеют, чтобы дать его своим потребителям "информационного фаст-фуда",
– объяснил военно-политический обозреватель.
Поэтому Россия и пошла на такой риск, как сбивание американского БпЛА MQ-9 Reaper, чтобы продемонстрировать якобы еще способна на что-то. Однако это больше напоминает конвульсии российского военно-политического режима.
Каким будет ответ США
Коваленко отметил, что сбивание Россией американского дрона не будет иметь каких-либо военных или дипломатических последствий для нее. Так, страна-агрессор использовала классический гибридный формат уничтожения БпЛА времен СССР.
Советский Союз использовал подобные провокации в нейтральных водах или воздушном пространстве. Главным признаком является то, что россияне не применяли средства поражения для провокаций, а прибегали к таким инцидентам.
Коваленко о сбитии Россией американского дрона над Черным морем: смотрите видео
Есть много примеров, которые может использовать Россия, но Соединенные Штаты знают, как отвечать на них. Например, США могут предоставить Украине вооружение, которое перед этим не анонсировалось и Россия не ожидает этого.
"Это может быть неожиданный и очень неприятный ответ для россиян", – предположил военно-политический обозреватель.
Сможет ли Россия скопировать американский MQ-9 Reaper
В России заявили, что собираются достать из Черного моря обломки сбитого американского беспилотника. Впрочем, по мнению Коваленко, неизвестно, имеет ли у страны-агрессора соответствующие технические и технологические возможности. Ведь для этого нужно проводить специальную операцию.
Даже если россияне смогут это реализовать, то это микросхемы, чипы, другие элементы и электронное оборудование, которое они должны изучить и скопировать. Есть ли у них такая возможность, если производство их электронной базы отстает от западной на 2 – 3 поколения? Фактически – нет,
– заметил военно-политический обозреватель.
По его словам, сегодня для того, чтобы собрать беспилотник "Орлан-10", россияне используют гражданские элементы западного происхождения, а не собственного производства. Следовательно, даже если захватчики получат какие-то элементы американского дрона MQ-9 Reaper, то не смогут технологически скопировать его, разве что его внешний вид.
Россия сбила американский дрон: что известно
- 14 марта над Черным морем российский истребитель Су-27 врезался в винт американского беспилотника MQ-9 Reaper, в результате чего БпЛА упал в воду.
- Россия намерена поднять с Черного моря обломки сбитого американского беспилотника MQ-9 Reaper. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отметил, что дрон, скорее всего, ушел глубоко под воду. Так что поднять его с глубины 1,2 – 1,5 километра кому-нибудь будет очень тяжело.
- В то же время корреспондентка CNN Наташа Бертран со ссылкой на два анонимных источника сообщила, что перед падением дрона американские специалисты дистанционно удалили конфиденциальное программное обеспечение. Такой шаг исключит возможность перехвата россиянами секретных технологий США.