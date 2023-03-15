Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, причиной является то, что по состоянию на сегодня оккупанты не имеют каких-то масштабных побед на поле боя.

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Что Путин хотел продемонстрировать сбитием MQ-9 Reaper

Захватчики несут только поражения. Даже те небольшие продвижения, которые они могут достичь, стоят им огромных потерь. А этим хвастаться очень сложно.

Россияне ищут другие пути, чтобы продемонстрировать какую-нибудь победу. Они катализируют социально-политическую хаотизацию в Молдове и Грузии, пытаются обострять ситуацию в Нагорном Карабахе, но глобального результата не имеют, чтобы дать его своим потребителям "информационного фаст-фуда",

– объяснил военно-политический обозреватель.

Поэтому Россия и пошла на такой риск, как сбивание американского БпЛА MQ-9 Reaper, чтобы продемонстрировать якобы еще способна на что-то. Однако это больше напоминает конвульсии российского военно-политического режима.

Каким будет ответ США

Коваленко отметил, что сбивание Россией американского дрона не будет иметь каких-либо военных или дипломатических последствий для нее. Так, страна-агрессор использовала классический гибридный формат уничтожения БпЛА времен СССР.

Советский Союз использовал подобные провокации в нейтральных водах или воздушном пространстве. Главным признаком является то, что россияне не применяли средства поражения для провокаций, а прибегали к таким инцидентам.

Коваленко о сбитии Россией американского дрона над Черным морем: смотрите видео

Есть много примеров, которые может использовать Россия, но Соединенные Штаты знают, как отвечать на них. Например, США могут предоставить Украине вооружение, которое перед этим не анонсировалось и Россия не ожидает этого.

"Это может быть неожиданный и очень неприятный ответ для россиян", – предположил военно-политический обозреватель.

Сможет ли Россия скопировать американский MQ-9 Reaper

В России заявили, что собираются достать из Черного моря обломки сбитого американского беспилотника. Впрочем, по мнению Коваленко, неизвестно, имеет ли у страны-агрессора соответствующие технические и технологические возможности. Ведь для этого нужно проводить специальную операцию.

Даже если россияне смогут это реализовать, то это микросхемы, чипы, другие элементы и электронное оборудование, которое они должны изучить и скопировать. Есть ли у них такая возможность, если производство их электронной базы отстает от западной на 2 – 3 поколения? Фактически – нет,

– заметил военно-политический обозреватель.

По его словам, сегодня для того, чтобы собрать беспилотник "Орлан-10", россияне используют гражданские элементы западного происхождения, а не собственного производства. Следовательно, даже если захватчики получат какие-то элементы американского дрона MQ-9 Reaper, то не смогут технологически скопировать его, разве что его внешний вид.

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