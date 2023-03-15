Такое заявление сделал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Его слова цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Россия хочет поднять обломки беспилотника с Черного моря

Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять обломки сбитого 14 марта американского беспилотника над Черным морем. Стоит отметить, что по предварительным данным он упал недалеко от юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.

В то же время секретарь российского Совбеза решил использовать ситуацию с беспилотником для якобы обоснования участия США в войне против Украины, хотя БпЛА летал над международными водами Черного моря и патрулировал границы НАТО, поскольку сразу три черноморских страны являются членами Альянса – Румыния, Болгария и Турция.

Ситуация с американским беспилотником подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях в Украине,

– цинично заявил Патрушев.

В то же время директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у страны-агрессорки якобы есть все возможности для того, чтобы поднять обломки беспилотника.

Реакция Остина на инцидент

Как передает издание CNN, глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи "Рамштайн" 15 марта заявил, что США продолжат патрулирование рубежей НАТО в соответствии с международным правом. В то же время избиение беспилотника россиянами министр обороны США назвал опасным эпизодом.

Этот опасный эпизод является частью модели агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве. Но будьте уверены, что Соединенные Штаты будут продолжать совершать полеты и работать там, где это разрешено международным правом. И Россия обязана действовать как военная авиация безопасно и профессионально,

– подчеркнул Остин.

Напомним, 14 марта над Черным морем российский истребитель Су-27, вероятно, врезался в винт американского беспилотника MQ-9 Reaper, в результате чего БПЛА упал в воду. Есть еще версия о том, что российские истребители сбрасывали на беспилотник топливо, чтобы исключить его работу. Все, что известно об этом инциденте, мы собрали в одном материале.