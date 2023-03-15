Стороны обменялись претензиями друг к другу, но западные СМИ вспыхнули статьями на тему первого прямого столкновения США и России с начала полномасштабного вторжения в Украину, опасениями эскалации войны и критикой российских военных пилотов. 24 Канал собрал самое интересное из материалов западных СМИ об инциденте в Черном море.

К теме Сбивание американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России

Первое прямое военное столкновение между США и Россией

Инцидент в Черном море стал первым известным физическим контактом между военными силами США и России с начала полномасштабной войны в Украине, пишет The New York Times. Согласно сообщениям Пентагона, российский военный самолет нанес удар по американскому разведывательному беспилотнику над Черным морем, повредив пропеллер БПЛА и таким образом заставив американских операторов потопить его в международных водах.

Сбивание MQ-9 Reaper, рабочей лошадки воздушной разведки США, немедленно привело к эскалации напряженности в отношениях между Белым домом и Кремлем, поскольку американские официальные лица обвинили российские силы, причастные к инциденту, в опасном поведении.



Американцы отмечают, что БПЛА выполнял типичную разведывательную миссию, как вдруг его перехватили два российских истребителя Су-27, примерно в 120 километрах от юго-западного побережья украинского полуострова Крым, который россияне сегодня используют для сокрушительных ракетных ударов по Украине.

Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним безрассудным, экологически опасным и непрофессиональным способом. Этот инцидент демонстрирует не только нехватку компетентности, но и опасность и непрофессионализм,

– говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных Сил США.

Беспилотник был невооружен и выполнял стандартную разведывательную миссию в международных водах Черного моря. Российские пилоты, отправившиеся перехватывать БПЛА, сначала сбрасывали на него топливо, очевидно, с целью загрязнить датчики наблюдения и фиксации на дроне. Во время одного из таких маневров российский Су-27 задел винт беспилотника, после чего американцы начали терять над ним контроль и были вынуждены разбить дрон о воду.

Этот эпизод ошеломил американских военных, наблюдавших за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии,

– говорится также в материале.

Кроме того, как пишут журналисты, американские чиновники озабочены тем, что этот маленький инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США. Собственно, поэтому американские военные в Германии были ошеломлены случившимся.



Беспилотник MQ-9 Reaper является основным элементом военного воздушного флота Соединенных Штатов и используется как для наблюдения, так и для атак / фото John Moore / Getty Images

Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что подобные перехваты происходят уже не впервые, при этом в течение последних недель они существенно увеличились.

Впрочем, до этого момента обходилось без инцидентов и этот эпизод, подчеркивает Кирби, "заслуживает внимания из-за того, насколько он опасен и непрофессионален". Президент Байден был полностью проинформирован об этой ситуации.

Падение российского истребителя могло бы поднять "градус напряжения"

После инцидента с MQ-9 Reaper США выразили протест российской стороне из-за их "опасного и непрофессионального перехвата", сообщает The Wall Street Journal.

Государственный департамент США вызвал российского посла Анатолия Антонова на встречу с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Антонов заявил, что Россия считает ситуацию с беспилотником провокацией. Донфрит, в свою очередь, выразила российскому послу "беспокойство", но пока не упоминала о конкретных последствиях для России за это сбивание.

Представитель Госдепа лишь подчеркнула, что Москва якобы не ищет прямой конфронтации с Вашингтоном, поэтому встречу с Антоновым назвала конструктивной. Антонов подтвердил эти слова, хотя и заявил, что между США и Россией возникли некоторые разногласия по этой ситуации.

Мы предпочитаем не создавать ситуацию, когда мы можем столкнуться с непреднамеренными столкновениями или непреднамеренными инцидентами между Российской Федерацией и Соединенными Штатами,

– заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Россияне пытаются оспорить отчет американских военных и подчеркивают, что подняли истребители в воздух после того, как американский БПЛА пролетел над Крымом с выключенными передатчиками. Минобороны России выкатило собственную версию, согласно которой российский Су-27 якобы не задевал дрон, а американский оператор беспилотника якобы совершил резкий маневр, после чего аппарат перешел в неконтролируемый полет и упал в воду.



Российский реактивный истребитель Су-27, похожий на задействованный в инциденте 14 марта / фото Zuma Press

Важно! США регулярно используют беспилотники в Черном море. Хотя США и Россия отслеживают их деятельность в этом регионе, столкновений или опрометчивого применения оружия не было, говорят представители Пентагона.



При этом подобная ситуация могла привести не только к потере дрона, но и к повреждению российского самолета. В конце концов, крушение российского истребителя лишь подняла бы уровень напряжения между двумя странами.

Россияне могут украсть американские технологии

США пока не нашли обломки дрона, а официальные лица отказались обсуждать какие-либо подобные операции публично, пишет The Wall Street Journal.

Проблемой для США остается то, что американские военные корабли больше не ходят в Черном море из-за запрета, наложенного со стороны Турции .

. Американцы сообщают, что дрон снял инцидент на видео, которое Пентагон намерен рассекретить и обнародовать для общественности.

Восстановить дрон может быть крайне трудным заданием. Корабли военно-морских сил США прекратили работу в Черном море вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Как Су-27 мог врезаться в MQ-9 Reaper: смотрите видео

Турция, контролирующая, кто входит в Черное море, закрыла пролив Босфора для военных кораблей вскоре после начала войны. Россияне все еще плавают на военных кораблях в Черном море, которые базировались там и до введения запрета со стороны Турции.

Мощнее даже Bayraktar: что известно о дроне MQ-9 Reaper, который Россия сбила в Черном море

Что известно о MQ-9 Reaper Это усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, специализирующийся на разведке, наблюдении и имеющий ударные возможности. Аппарат управляется командой из двух человек, один из которых контролирует сам полет беспилотника, а другой – камеры и датчики, которыми оборудован дрон.



Стоимость одного такого БПЛА составляет около 32 миллионов долларов и включает в себя передовые американские технологии, которые могут быть собраны россиянами для изучения или обмена с другими странами. Впрочем, Пентагон подчеркнул, что дрон был невооружен, проводил разведывательную операцию и имел ограниченное количество секретных американских технологий.

Россияне пытаются контролировать международные воды

США и Великобританию возмутило то, что россияне пытаются контролировать международные воды и небо над ними по факту ничейные, сообщает британское издание The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Москву уважать международное воздушное пространство. Джон Кирби также отметил, что, несмотря на любые инциденты, "США продолжат действовать в международном воздушном пространстве над международными водами".

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Район Черного моря, где, по оценке ISW, российские войска атаковали беспилотник США / инфографика и карта Guardian

Политические исследователи в Великобритании считают, что этот инцидент был лишь одним из длинной серии эпизодов, которые она назвала "принудительными сигналами" со стороны российских вооруженных сил на протяжении многих лет.

Обратите внимание! Несмотря на то, что россияне впервые решили сбрасывать горючее на дрон НАТО, эта ситуация "вписывается в более широкую картину эскалации". Западное сообщество также смутила методика, с помощью которой россияне пытались помешать работе американского дрона.



Попытку сбрасывать горючее назвали неэкологичной, что "еще больше загрязнило хрупкое Черное море", при этом, согласно международному праву, подобный перехват в принципе был незаконным.

Сигнал для американских изоляционистов

Инцидент произошел через несколько недель после того, как Байден совершил неожиданный визит в Киев и пообещал "непреклонную поддержку" Украины со стороны США, пишет издание Financial Times. С начала года США объявили о предоставлении Украине летальной помощи более чем на 10 миллиардов долларов. В то же время этот вопрос вызвал мощный политический спор в США.

Губернатор-республиканец от штата Флорида Рон ДеСантис, который является ожидаемым кандидатом в президенты США, недавно заявил, что дальнейшая поддержка Украины не отвечает "жизненно важным национальным интересам" США.

Этот инцидент должен послужить тревожным звоночком для изоляционистов в США, что в наших национальных интересах относиться к Путину как к угрозе, которой он и является,

– заявил ведущий член сенатского комитета по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Викер.

При этом инцидент с беспилотником лишь подчеркивает ошибочность утверждения Рона ДеСантиса. Российские самолеты обычно создают тень для американских беспилотников, работающих в этом районе, чтобы заставить их отойти как можно дальше. Ранее в этом районе не наблюдались такие "опасные маневры".