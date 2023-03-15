Таку заяву зробив секретар російського радбезу Ніколай Патрушев. Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Росія хоче підняти уламки безпілотника з Чорного моря

Ніколай Патрушев заявив, що Росія намагатиметься підняти уламки збитого 14 березня американського безпілотника над Чорним морем. Варто відзначити, що за попередніми даними він впав неподалік південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Водночас секретар російського радбезу вирішив використати ситуацію з безпілотником для нібито обґрунтування участі США у війні проти України, хоча БпЛА літав над міжнародними водами Чорного моря і патрулював рубежі НАТО, оскільки одразу 3 чорноморські країни є членами Альянсу – Румунія, Болгарія та Туреччина.

Ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні,

– цинічно заявив Патрушев.

Водночас директор служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін заявив, що у країни-агресорки нібито є всі можливості для того, аби підняти уламки безпілотника.

Реакція Остіна на інцидент

Як передає видання CNN, голова Пентагону Ллойд Остін перед початком зустрічі "Рамштайн" 15 березня заявив, що США продовжать патрулювання рубежів НАТО відповідно до міжнародного права. Водночас збиття безпілотника росіянами міністр оборони США назвав небезпечним епізодом.

Цей небезпечний епізод є частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій у міжнародному повітряному просторі. Але будьте певні, Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. І Росія зобов’язана діяти як військова авіація безпечно та професійно,

– наголосив Остін.

Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27, ймовірно, урізався в гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, унаслідок чого БпЛА упав у воду. Є ще версія про те, що російські винищувачі скидали на безпілотник топливо, аби унеможливити його роботу. Усе, що відомо про цей інцидент, ми зібрали в одному матеріалі.