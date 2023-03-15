Такое заявление на следующий день после инцидента сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Стоит прочесть Сбивание американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России

Путин пошел ва-банк

Данилов прокомментировал сбивание американского дрона над Черным морем.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон,

– отметил секретарь СНБО.

Он подытожил, что тактика ва-банк – это постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.

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Сбивание MQ-9 Reaper: что известно