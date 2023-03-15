Такое заявление на следующий день после инцидента сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Стоит прочесть Сбивание американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России
Путин пошел ва-банк
Данилов прокомментировал сбивание американского дрона над Черным морем.
Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон,
– отметил секретарь СНБО.
Он подытожил, что тактика ва-банк – это постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.
Интересно Сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным", – Белый дом
Сбивание MQ-9 Reaper: что известно
- В небе над Черным морем 14 марта российский истребитель Су-27 атаковал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате БПЛА упал в воду.
- Европейское Командование Вооруженных сил США сообщило, что примерно в 7 утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт MQ-9, из-за чего силам США пришлось потопить MQ-9 в международных водах.
- В Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper было "опасным и непрофессиональным".
- В свою очередь в Институте изучения войны проанализировали, приведет ли этот инцидент к прямому конфликту между США и Россией. Эксперты полагают, что этого не произойдет.
- В России уже заявили, что хотят достать обломки американского беспилотника из моря. Он якобы упал недалеко от юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.